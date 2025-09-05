Construtora Mota-Engil arremata leilão do túnel Santos-Guarujá

A construtora portuguesa vai receber R$ 436,10 milhões anualmente. No edital da obra, era proposto o valor de R$ 438,30 milhões de contraprestação pública.

A portuguesa Mota-Engil assinou recentemente um contrato com a Petrobras para sistemas submarinos de plataformas offshore. "Vamos cumprir as obrigações, esperamos terminar a obra o mais rápido possível", disse o vice-presidente da empresa, Manuel António da Mota.

Túnel será o primeiro do tipo imerso no Brasil e obra tem previsão de ficar pronta em 2031. Trajeto, que hoje é feita por sistema de balsas ou por rodovia, varia de 18 a 60 minutos, será reduzido a poucos minutos.

O contrato, estruturado em PPP (parceria público-privada), terá duração de 30 anos. Segundo o edital, a concessão envolverá construção, operação e manutenção da infraestrutura. O investimento total está estimado em R$ 6,8 bilhões, dos quais até R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal. O restante será de responsabilidade da empresa.

Além da vencedora, outro grupo havia apresentado proposta para participar do leilão. A espanhola Acciona, que é a empresa atualmente responsável pela execução das obras da linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.

As grandes construtoras nacionais desistiram de entrar no leilão. Odebrecht e Andrade Gutierrez estavam otimistas com a participação, mas não apresentaram propostas na última segunda-feira (1º). As empreiteiras nacionais desistiram pela impossibilidade de conseguir o financiamento necessário para a obra ou de apresentar as garantias pedidas pelo BNDES, conforme reportagem publicada pela Folha de São Paulo.