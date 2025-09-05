CPTM diminui intervalo de espera do Expresso Aeroporto aos domingos

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) de São Paulo vai diminuir aos domingos o intervalo de tempo de espera dos trens do Expresso Aeroporto, que liga a capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O que aconteceu

Com a mudança, a CPTM vai diminuir para 30 minutos o intervalo de espera entre um trem e outro do Expresso Aeroporto. A nova regra é válida apenas para os domingos, do horário entre 5h e meia-noite, e começa neste final de semana do feriado da Independência.

Mudança é imprescindível para a avaliação operacional, afirmou a CPTM. A companhia ressaltou que essa nova dinâmica poderá ser implementada também em dias de feriados.