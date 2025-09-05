Empresário que matou gari pediu socorro de coronel da PM: 'Amigo, me ajuda'

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, conversou com um coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais e pediu ajuda no momento em que os policiais o abordaram em uma academia de luxo de Belo Horizonte, em 11 de agosto, dia em que o crime ocorreu.

O que aconteceu

Renê falou com o coronel por mensagens e também fez uma ligação via WhatsApp. As conversas foram recuperadas pela Polícia Civil de Minas Gerais e anexadas ao processo que o indiciou pelo assassinato de Laudemir. O caso agora está sob responsabilidade do Ministério Público estadual.

Empresário contatou o coronel, a quem ele chama de "amigo", e pediu ajuda. "Meu amigo, poderia me ajudar? Estou cercado por PMs dizendo que eu cometi um homicídio hoje pela manhã".