Enel retira mais de 5 toneladas de cabos clandestinos e irregulares em SP

A Enel Distribuição São Paulo anunciou a remoção de mais de 5,3 toneladas de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de forma irregular ou clandestina nos postes de energia. Números são do primeiro semestre de 2025.

O que aconteceu

A companhia afirma que a operação, realizada em 24 municípios da região metropolitana, já regularizou 27,6 mil pontos de energia. Na noite de quarta-feira, foram retirados cerca de 800 quilos de cabos e postes irregulares somente na Alameda Santos, próximo à avenida Paulista.

Segundo a empresa, os cabos retirados estavam fora dos padrões técnicos, instalados sem contrato ou identificação. A prática, além de poluir visualmente as ruas, representa risco de acidentes.