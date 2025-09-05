Homem salva menina de tentativa de estupro: 'Não pensei em nada, só reagi'

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, com um copo de bebida alcoólica, aborda a menina e anda abraçado com ela. A criança fica desesperada, sem conseguir se desprender do suspeito, até que Willian sai do carro e vai até os dois.

A menina estava com um amigo, também menor de idade, que ficou sem reação. Eu vi a cena e achei muito estranha a forma com que ele a abraçou. Acompanhei por alguns metros e resolvi parar e sair do carro. Logo que saí, perguntei para a menina se ela conhecia o rapaz, e ela começou a chorar desesperada, dizendo que não. Foi quando entendi que precisava agir.

Willian Ribeiro, empresário

Ao ser confrontado, o suspeito tentou inverter a acusação e partiu para cima do empresário com chutes e socos. Os dois entraram em luta corporal. Nesse momento, a menina conseguiu se afastar. Trabalhadores da região se aproximaram para ajudar. O homem ainda tentou fugir, mas dois motociclistas que passavam pelo local o alcançaram e o trouxeram de volta. Ele foi contido até a chegada da Polícia Militar, que o levou preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de estupro. A Justiça deve decidir nos próximos dias se ele continuará preso preventivamente. Segundo a polícia, o suspeito mora em um bairro vizinho e não é conhecido pelos moradores da área.

O instinto de pai

Pai de duas crianças, uma delas, uma menina de quatro meses, o empresário afirma que não pensou no risco.