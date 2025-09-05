Hospital abandona idoso em campo de futebol com acesso no braço no CE

Após a repercussão, o hospital alegou que deixou o idoso no "local onde ele vive". A região em questão é conhecida como Comunidade da Cigana. Não há informações sobre os familiares do paciente, nem sobre onde seria a casa dele.

Hospital, porém, reconheceu que houve falha da equipe ao abandonar o paciente no campo de futebol. O homem foi reconduzido à unidade de saúde e está em "regime de internação social" devido à situação de vulnerabilidade em que ele se encontra. A unidade de saúde ressaltou que procura um local para encaminhar o paciente, que já está com a pneumonia tratada.

Os servidores do hospital que atuaram nesse caso foram afastados, segundo a Secretaria de Saúde de Caucaia. Por meio de nota, a pasta afirmou que o episódio será "rigorosamente apurado" e que serão aplicadas "todas as medidas administrativas cabíveis".

Como denunciar violência médica

Em casos de violência cometida por um profissional de saúde, seja obstétrica ou sexual, é possível fazer denúncias em diversos canais.

Você pode procurar a ouvidoria do próprio hospital ou clínica. Também recebe denúncias o conselho regional de medicina de cada Estado (é possível encontrar informações neste link acessando a aba contatos). Caso o denunciado seja um enfermeiro, auxiliar ou técnico, procure o conselho de enfermagem da região (veja contatos dos órgãos por Estado neste link).