Idoso é dado como morto, volta a ter sinais vitais e morre 24h depois em AL

Equipe médica tentou reanimar o idoso por cerca de uma hora, mas o óbito foi declarado. UPA afirma que os profissionais realizaram todos os procedimentos de reanimação, com o uso de monitoramento cardíaco e eletrocardiograma, além de ter sido feita a checagem multiprofissional para confirmar o óbito.

Confirmada a morte, o paciente foi encaminhado ao necrotério. A certidão de óbito foi emitida pelo médico plantonista.

Na manhã daquela terça-feira, familiares foram reconhecer o corpo no necrotério. Mas eles perceberam que o idoso ainda estava respirando e emitia sons parecidos com de ronco.

Familiares relataram os sinais vitais aos médicos. O idoso foi levado novamente para a ala vermelha da unidade de saúde.

Médicos constataram a presença de pulso. Mas, segundo a UPA, o paciente não respondia aos estímulos.