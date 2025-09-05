Justiça manda SP pagar transplante sem transfusão a testemunha de Jeová

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o estado deve pagar R$ 400 mil para uma mulher que é testemunha de Jeová fazer um transplante de medula óssea sem transfusão de sangue, uma técnica que não está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde).

O que aconteceu

Decisão se baseia em entendimento recente do STF, que reafirmou o direito de recusar transfusões de sangue por motivos religiosos. Segundo a Corte, o Estado tem a obrigação de oferecer tratamento médico compatível com as crenças do paciente.

Testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue. A mulher, então, entrou com o pedido na Justiça para fazer o procedimento com a técnica PBM - Patient Blood Management ("gerenciamento de sangue do paciente", em português), reconhecida pelo Ministério da Saúde, mas indisponível nos principais centros de referência em transplante do estado.