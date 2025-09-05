Leilão decide que construtora fará túnel Santos-Guarujá; o que está em jogo

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel. Mas, segundo o edital, as obras deverão ser concluídas até 2030. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia. Entenda como túnel será construído clicando aqui.

Santos e Guarujá são separadas pelo canal do estuário, a uma distância de 400 metros, o que traz desafios à mobilidade urbana da população. Por isso, o túnel visa solucionar um gargalo histórico de mobilidade entre os dois municípios. Atualmente, há dois principais modos de travessia: o trajeto de 43 km via rodovia Cônego Domênico Rangoni, utilizado por veículos comerciais, com tempo médio de 60 minutos, e o sistema de balsas e barcas, usado por pedestres, ciclistas e veículos leves, com tempos de travessia que variam de 18 a 60 minutos, dependendo das condições operacionais do porto.

Projeto prevê túnel imerso com três faixas por sentido e espaço para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A estrutura contará ainda com passagem para pedestres e ciclistas e galeria de serviços.

A nova ligação deve desafogar o atual sistema de travessias e melhorar a integração logística da região. Segundo o governo estadual, a projeção é de que a obra gere cerca de 9.000 empregos diretos e indiretos ao longo da execução.

Previsão é que mais de 800 casas sejam afetadas com a obra. De acordo com o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratado pela Companhia Paulista de Parcerias, a estimativa é que 59 edificações sejam afetadas em Santos. Do lado do Guarujá, a previsão é que sejam desapropriadas 717 edificações, sendo 645 ocupações irregulares em Vicente de Carvalho. No caso das ocupações, as famílias serão removidas e reassentadas em habitações populares.

A obra vem sendo discutida há pelo menos 98 anos. Em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna publicou uma reportagem sobre a construção do túnel. O texto cita a ideia do engenheiro Enéas Marini, que também planejava um túnel entre Rio de Janeiro e Niterói.