Lotofácil: como funciona a loteria? Como jogar? Quem ganha?

A Lotofácil está entre os mais populares jogos da loteria da Caixa Econômica Federal. Amanhã acontece o sorteio da edição especial de Independência, com prêmio de R$ 220 milhões.

Como funciona?

O apostador pode selecionar de 15 a 20 números (são 25 disponíveis no volante). E fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor é maior para quem acertar 15.

Há outras formas de apostas. Também é possível usar a "Surpresinha", na qual o sistema escolha os números de forma aleatória para o concurso e a "Teimosinha", para quem pretende concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.