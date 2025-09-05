Quais são os números que mais saem na Lotofácil? Veja estatísticas

Vai apostar na Lotofácil de Independência 2025? A lista de números mais sorteados no prêmio da Caixa pode te ajudar na hora de fazer o jogo e tentar levar para casa os R$ 220 milhões.

Quais são os números mais sorteados na Lotofácil?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 20 é o mais sorteado na série histórica. Desde 2003, quando foi o primeiro sorteio da Lotofácil, o número é o que mais aparece nos resultados, tendo sido sorteado mais de 2 mil vezes.

Veja a lista completa dos números mais sorteados: