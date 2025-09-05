Qual o valor do prêmio principal da Lotofácil da Independência 2025?

O sorteio do concurso especial da Lotofácil da Independência ocorre neste sábado (6), com prêmio estimado de R$ 220 milhões.

Qual o valor do prêmio da Lotofácil da Independência 2025?

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

O sorteio do concurso 3480 será neste sábado, 6 de setembro, às 20h (de Brasília). As apostas se encerram no mesmo dia até as 18h.