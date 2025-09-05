Registrou, mas não gostou? Veja quando dá para trocar o nome do bebê

O caso de uma mãe que foi impedida de alterar o nome da filha recém-nascida em São Paulo viralizou e levantou discussão sobre em quais situações a família pode trocar o nome de um bebê perante a lei.

Legislação garante o direito, mas indica um prazo máximo

A solicitação de alteração do nome originalmente registrado está prevista em lei. O artigo 55, parágrafo 4º da Lei n.º 6015/73 diz que "em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar, perante o registro civil onde foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante".

É importante ressaltar que o processo pode seguir caminhos diferentes, a depender do posicionamento dos pais. "Se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para decisão", diz a lei.