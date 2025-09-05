Homem deixa mala com parte de corpo em armário de rodoviária no RS

Delegado Mario Souza afirmou que Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade". Além disso, ele também tentou movimentar as contas bancárias da vítima, o que pode indicar uma motivação financeira.

Ricardo é "extremamente educado, frio e aparentemente muito inteligente", descreveu o delegado. "Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes altíssima", acrescentou.

Vídeo mostra momento em que suspeito deixa mala em um armário da rodoviária, no dia 20 de agosto. Bagagem permaneceu no armário por 12 dias e foi encontrada após pessoas reclamarem do odor. Dentro da mala, foi encontrado o torso da vítima.

Homem deixou mala com torso de uma mulher no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre, no dia 20 de agosto, conforme mostram imagens das câmeras de segurança do local Imagem: Reprodução

Polícia acredita que a mulher foi morta no dia 9 de agosto. Uma semana antes de deixar parte do corpo da rodoviária, o suspeito teria descartado os braços e as pernas da mesma mulher em sacolas de lixo na zona leste de Porto Alegre. Para o delegado, as ações faziam parte do primeiro e segundo atos do plano do publicitário. A terceira etapa seria o descarta do crânio da mulher, que ainda não foi localizado pela polícia.

Delegado explica que o suspeito usou máscara, luvas e óculos para tentar dificultar a identificação. "Ele poderia ter sido abordado, por exemplo, porque não é normal uma pessoa estar assim na rua. Então, ele tomou medidas, mas, de certa forma, ele se expôs", disse.