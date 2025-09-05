Caso dos cobradores de dívida que sumiram no PR completa 1 mês sem resposta

Amigos foram contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente a uma compra de propriedade. Segundo a polícia, Alencar realizou a venda de um imóvel, mas o comprador não pagou as dez notas promissórias de R$ 25,5 mil. Esse homem não teve o nome divulgado. "Inicialmente, foi comentado que o valor da dívida era R$ 1 milhão, mas o que conseguimos levantar de concreto [no cartório] foi que a propriedade valia de R$ 255 mil. Não houve nenhum pagamento do valor acordado", declarou o delegado.

Alencar Gonçalves de Souza, o homem que contratou os três amigos, também está desaparecido Imagem: Reprodução

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos. O trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma no dia 4 de agosto e foi até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, no dia 5 de agosto", explicou Gabriel Menezes.

Acompanhados de Alencar, os três amigos foram novamente à propriedade rural no dia 5 de agosto. Desde então, não foram mais vistos. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum vestígio dos quatro homens foi encontrado.

Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa. O caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

'Queremos uma resposta, o desespero é muito grande', diz família

Há um mês, Fabricia Pellini, 35, convive com a falta de notícias do marido, Diego Henrique Afonso. O casal, junto há 13 anos, vive em Olímpia, no interior de São Paulo. "Diego é uma pessoa tranquila, que corre atrás das coisas dele, um menino muito batalhador", descreveu a esposa.