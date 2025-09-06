Aluno diz que foi agredido durante ação conservadora na USP: 'Me mordeu'

Um aluno de 19 anos do curso de história diz ter sido mordido no braço. Ele gravou um vídeo em que aponta para o presidente da União Conservadora, Mario Fortes, afirmando ter sido ele o autor da agressão. O aluno contou o que aconteceu à reportagem, mas preferiu que seu nome não fosse divulgado pois diz haver um "histórico de perseguição".

Segundo ele, os manifestantes entraram em um prédio dos cursos de história e geografia, chutaram portas e assediaram pessoas para que respondessem um questionário. "Sempre gravando para que consigam viralizar as imagens na internet."

Fizemos um cordão para expulsá-los, fui tapar a câmera do celular do Mario Fortes, justamente porque o intuito deles é gravar vídeos para viralizar com cortes dizendo que somos violentos e selvagens. Quando segurei o celular, ele torceu meu braço e mordeu meu punho duas vezes.

Presidente do União Conservadora, Mario Fortes, morde braço de aluno da USP durante confusão na universidade Imagem: Arquivo pessoal

O rapaz afirma ter feito boletim de ocorrência na sequência, no 93º DP, acompanhado de Adriano Fanjul, diretor da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas). Neste sábado, foi ao Instituto Médico Legal para um exame de corpo de delito.

A União Conservadora e seu presidente foram procurados pela reportagem, pelo Instagram e pelo formulário de inscrição do grupo. O UOL também entrou em contato com a USP. Caso se manifestem, este texto será atualizado.