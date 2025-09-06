Cadela é morta em parque de Curitiba após ataque por cães de grande porte

Uma cadela da raça dachsund foi morta na sexta após ser atacada por dois cães de grande porte em Curitiba (PR), de acordo com informações do canal de TV RPC.

O que aconteceu

Ataque aconteceu à tarde, no Parque Barigui. Sem coleira ou focinheira, dois cachorros da raça pastor belga atacaram a cadela Lili.

Tutora de animal atacado conseguiu salvar outras duas cadelas. Em entrevista ao RPC, Juliana Leal Laux relatou ter colocado um tênis na boca de um dos animais para salvar a cadela Luli.