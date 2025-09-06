PF investiga promessa de 'blindagem' de dinheiro para suspeito de fraudes

Carbonieri atuou no BK Bank como gerente de atendimento até novembro de 2022. Na época do diálogo com D'Amico, ele não estava formalmente vinculado a nenhuma instituição bancária, mas além da "blindagem" do Enoq Bank, nos diálogos, ele oferecia serviços da fintech Pagprime —ele compartilha uma imagem sobre a empresa. A PF e o Ministério Público de São Paulo afirmam que ele era representante dessas fintechs.

Carbonieri não é investigado na Carbono Oculto. O UOL apurou que a PF chegou a ouvi-lo neste ano sobre as mensagens, mas os investigadores não viram elementos para incriminá-lo.

Procurado pela reportagem, ele não explicou onde trabalha atualmente. Disse que é bancário, mas que não tem mais nenhuma relação com o BK Bank, nem "qualquer tipo de ciência dos fatos investigados". Também afirmou não ter atuado "de forma ilegal em nenhum momento" em sua vida profissional.

Diálogos de D'Amico com outros interlocutores mostram a preocupação dele em não usar o sistema bancário tradicional. As conversas revelam que ele fazia pagamentos, por meio do BK Bank, a fornecedores da cadeia de combustível envolvidos nas fraudes.

Essas fraudes consistiam na adição de metanol à gasolina. Por meio dessa técnica ilegal, já que não é permitido misturar esse produto nos combustíveis, grupos criminosos conseguiam disparar a margem de lucro dos postos de gasolina que detinham. D'Amico é apontado como uma das lideranças do esquema. Ele e o irmão, Fernando D'Amico, têm vários postos de combustíveis que operavam dessa forma, segundo as investigações.

O que dizem os envolvidos

Defesa de D'Amico não quis comentar o caso. Advogado do empresário, que também representa o irmão dele, informou que não tinha conhecimento dos fatos citados na reportagem.