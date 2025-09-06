PF encontra foto de TH Joias deitado em cama com pilhas de dinheiro

TH era o líder de um esquema de lavagem de dinheiro para o CV, segundo a investigação. Junto com ele, são apontados como integrantes do grupo Índio e Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, um terceiro investigado, atuando para movimentar o dinheiro do tráfico e usar de influência política para viabilizar compra de armas.

TH Joias está preso desde quarta-feira. Também foram presos o Índio do Lixão e Dudu. O UOL tenta contato com os envolvidos, e caso haja manifestação, este texto será atualizado. Os denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro responderão por associação a organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito, intermediados pelo parlamentar.

TH foi alvo de duas operações

No total, o deputado foi alvo de duas operações que ocorreram simultaneamente no Rio. Uma delas deflagrada pela Justiça Federal e operada pela Polícia Federal; a outra é conduzida pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Civil fluminense.

No âmbito federal, TH Joias foi alvo da Operação Zargun. A Justiça Federal autorizou a PF a cumprir 18 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão contra vários alvos, entre os quais TH e seu assessor. Dos 18 alvos, 14 foram localizados e presos.

Justiça também autorizou o sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. Além do TH, a PF também mira outros funcionários públicos com atuação no Rio, entre os quais um delegado da própria PF, policiais militares e ex-secretários, além de traficantes do CV.