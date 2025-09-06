Incêndio no interior de SP mata 3; adolescente morreu tentando salvar irmã

O fogo atingiu a casa da família. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o incêndio ocorreu na zona rural de Pedreira, no distrito de Santa Tereza, dentro de uma fazenda.

O adolescente teria morrido tentando salvar a irmã. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o vizinho Anderson de Jesus Araújo, que ajudou no resgate, contou que o jovem havia conseguido sair da residência, mas voltou para resgatar uma das irmãs. Ambos morreram.

[Ele] foi ajudar a irmã dele. Depois nós não conseguimos pegar mais as crianças, ficaram todas para dentro. Aí começou a desabar. Desabou, nós saímos tudo de baixo. Anderson de Jesus Araújo

A prefeitura da cidade lamentou a tragédia. Em publicação nas redes sociais, a administração municipal afirmou que a cidade "amanheceu mais triste com a partida precoce de três crianças queridas". "Que a memória delas permaneça como luz e que a comunidade se una em respeito e solidariedade", escreveu.

A Polícia Civil apura as causas do incêndio. Segundo a SSP, a perícia foi acionada para investigar o que provocou o fogo. O caso foi registrado como incêndio e homicídio.