Condenados por incêndio na boate Kiss poderão cumprir pena no semiaberto

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou que três dos quatro réus condenados pelo incêndio na boate Kiss, de Santa Maria, cumpram pena no regime semiaberto.

O que aconteceu

Decisão ocorre após a 1ª Câmara Especial Criminal reduzir a pena do grupo em pelo menos cinco anos. O regime semiaberto foi concedido para Elissandro Callegaro Spohr, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. O pedido de progressão de regime para Mauro Londero Hoffmann está com o Ministério Público.

Defesa de Elissandro pediu a progressão ao regime aberto, que foi negada pela Justiça. O juiz Geraldo Anástcio Brandeburski Júnior argumentou que o réu não cumpriu o "lapso temporal de dois anos, contados de 6 de janeiro de 2024".