Condenados por incêndio na boate Kiss poderão cumprir pena no semiaberto

Ana Paula Bimbati
Do UOL, em São Paulo
Prédio onde funcionava Boate Kiss foi demolido em 2024
Prédio onde funcionava Boate Kiss foi demolido em 2024 Imagem: Divulgação/Prefeitura de Santa Maria

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou que três dos quatro réus condenados pelo incêndio na boate Kiss, de Santa Maria, cumpram pena no regime semiaberto.

O que aconteceu

Decisão ocorre após a 1ª Câmara Especial Criminal reduzir a pena do grupo em pelo menos cinco anos. O regime semiaberto foi concedido para Elissandro Callegaro Spohr, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. O pedido de progressão de regime para Mauro Londero Hoffmann está com o Ministério Público.

Defesa de Elissandro pediu a progressão ao regime aberto, que foi negada pela Justiça. O juiz Geraldo Anástcio Brandeburski Júnior argumentou que o réu não cumpriu o "lapso temporal de dois anos, contados de 6 de janeiro de 2024".

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes publicou uma charge com críticas a decisão do Tribunal de Justiça. "TJ-RS, o carrasco das vítimas da Kiss", diz a frase escrita na imagem. A imagem virou também um painel instalado no local onde será construído um memorial das vítimas.

Charge instalada por associação dos familiares de vítimas e sobreviventes do caso Kiss
Charge instalada por associação dos familiares de vítimas e sobreviventes do caso Kiss Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público chegou a solicitar que os réus passassem por exames psicológicos antes da decisão. A Justiça do Rio Grande do Sul justificou que a avaliação solicitada só é obrigatória para condenações por crimes cometidos depois de 11 de abril de 2024.

As penas dos réus, com a decisão de agosto, ficaram assim:

  • Elissandro Callegaro Spohr (sócio da boate): 12 anos (antes condenado a 22 anos e seis meses)
  • Mauro Londero Hoffmann (sócio da boate): 12 anos (antes 19 anos e seis meses)
  • Marcelo de Jesus dos Santos (músico): 11 anos (antes 18 anos)
  • Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda): 11 anos (antes 18 anos)

Condenação inicial correu risco de ser anulada. Os desembargadores do Rio Grande do Sul anularam o julgamento em 2022, alegando inconsistências. A decisão foi acompanhada pela quarta turma do STJ. No ano passado, o STF retomou a validade do julgamento. A decisão atendeu recursos apresentados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e pelo Ministério Público do RS.

Relembre o caso

Incêndio na boate Kiss ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 mortos e 300 feridos. A maior parte das mortes foi causada por asfixia —o artefato pirotécnico usado por membros da banda Gurizada Fandangueira deu início ao incêndio.

Faíscas do artefato atingiram a espuma que revestia o teto do palco. As vítimas inalaram a fumaça tóxica e parte delas também morreu pisoteada —segundo os bombeiros, elas entraram em desespero ao perceber o incêndio e tentaram correr para a saída.

