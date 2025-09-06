Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que as obras de construção do túnel Santos-Guarujá devem ser iniciadas no final deste ano, após o grupo português Mota-Engil vencer o leilão.

O que aconteceu

Ministro disse que a obra deve começar ainda este ano e gerar 5.000 empregos diretos. Ele participou do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e falou que o túnel vai "mudar completamente a radiografia da mobilidade urbana na Baixada Santista".