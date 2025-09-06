Perna humana é encontrada em Porto Alegre; perícia fará comparação de DNA

Mulher pode ter sido morta no dia 9 de agosto. Uma semana antes de deixar parte do corpo da rodoviária, o suspeito teria descartado os braços e as pernas da mesma mulher em sacolas de lixo na zona leste de Porto Alegre. Para o delegado, as ações faziam parte do primeiro e segundo atos do plano do publicitário. A terceira etapa seria o descarta do crânio da mulher, que ainda não foi localizado pela polícia.

Delegado Mario Souza afirmou que Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade". Além disso, ele também tentou movimentar as contas bancárias da vítima, o que pode indicar uma motivação financeira.

Delegado explica que o suspeito usou máscara, luvas e óculos para tentar dificultar a identificação. "Ele poderia ter sido abordado, por exemplo, porque não é normal uma pessoa estar assim na rua. Então, ele tomou medidas, mas, de certa forma, ele se expôs", disse.

Suspeito foi identificado a partir de imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial. Os investigadores conseguiram captar um momento em que ele abaixou a máscara, o que ajudou na identificação do suspeito. "Parecia que ele estava querendo controlar os atos do estado, os atos da polícia. Parecia que ele queria estar um passo a frente da polícia", explicou o delegado Souza.

Publicitário foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe

Em 2018, Ricardo foi condenado pela morte da mãe, Vilma Jardim, 76. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma.