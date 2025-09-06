Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3480?

O sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 3480, será realizado neste sábado (6), às 20h (de Brasília), pela Caixa. O prêmio é de R$ 220 milhões e não acumula.

Onde assistir ao sorteio da Lotofácil da Independência?

A transmissão ao vivo será feita pela internet. Para assistir, basta acessar o canal oficial da Caixa no YouTube ou a página Loterias CAIXA no Facebook.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa e se encerram no mesmo dia até as 18h.