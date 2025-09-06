Quem é o homem que concretou a mãe e abandonou corpo de namorada em mala?

Ele teria conhecido a vítima há seis meses. Ela ainda não foi identificada oficialmente porque a polícia aguarda o resultado dos testes de DNA, já que os dedos foram cortados, o que impossibilita a identificação por meio das digitais. A suspeita das autoridades é de que ela tem 65 anos. "Uma família já foi informada e está em Porto Alegre para realizar os testes de DNA", disse Souza.

Publicitário negou ter matado a namorada. Ricardo ainda não foi ouvido formalmente pela Polícia Civil, mas no momento de sua prisão falou rapidamente que a mulher teve um mal súbito, por isso, decidiu esquartejar e se livrar do corpo. O delegado acredita que ele deve prestar depoimento na próxima semana.

Delegado afirmou que Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade". Além disso, ele também tentou movimentar as contas bancárias da vítima, o que pode indicar uma motivação financeira. "Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes altíssima", acrescentou.

Crime pode ter sido inspirado em filme de 1995. Para os investigadores, os atos de Ricardo se assemelham ao filme "Seven - Os Sete Crimes Capitais". "Assim como no filme, ele criou atos separados ao descartar o corpo da vítima em dias e locais diferentes, plantou provas falsas, queria dominar a situação para enganar a polícia, mas ao mesmo tempo gostava de aparecer. Assim como no filme, guardou a cabeça da vítima para o final", disse o delegado.

Crânio da vítima ainda não foi encontrado. À polícia, Ricardo teria dito que tiraria a própria vida após terminar de espalhar partes do corpo da namorada.

Vídeo mostra suspeito deixando mala em rodoviária