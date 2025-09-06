Quem é o youtuber expulso da UnB por gravar aulas e por que foi condenado

Wilker afirma que vai recorrer da expulsão Imagem: Reprodução/TikTook

Youtuber também é ativo em outras redes sociais. As publicações de Wilker são distribuídas para 575 mil seguidores no TikTok e outros 874 mil seguidores em uma conta reserva no Instagram. Já no X, antigo Twitter, são mais de 67 mil seguidores. As publicações são frequentemente as mesmas em todos os canais.

Antes da vida de youtuber, Wilker integrou o Exército Brasileiro. Cabo R2, ele atuou também como auxiliar da Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças da instituição e foi licenciado em 2022. Segundo Wilker, a atuação permitiu que ele conhecesse "muitos temas polêmicos e relevantes acerca do militarismo, do direito e da política".

Também já se envolveu em confusões com Jair Bolsonaro. O youtuber costumava ficar na saída do Palácio da Alvorada ao lado de apoiadores que conversavam com o ex-presidente. Em uma das ocasiões, os dois discutiram e Wilker teve a camisa puxada por Bolsonaro. Na ocasião, ele chamou o ex-presidente de "tchutchuca do Centrão".

Youtuber havia sido suspenso na UnB por duas vezes. Antes da expulsão definitiva, o youtuber foi impedido de frequentar a instituição por 60 dias pela primeira vez em dezembro de 2024. Ao voltar às aulas, ele foi novamente suspenso pelo mesmo período em março. A universidade afirma que Wilker "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula".

Expulsão na UnB ocorreu após condenação na Justiça. Em agosto, Wilker Leão foi condenado por difamação e injúria contra o professor Estevam Thompson. O juiz do caso reconheceu a irregularidade das gravações sem consentimento do docente e dos alunos e determinou ao youtuber o cumprimento de uma prisão de dois anos e três meses em regime aberto.