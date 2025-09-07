Equipe de segurança do prefeito de Salvador é alvo de tiros; suspeito morre

Uma equipe de escolta do prefeito Bruno Reis, de Salvador, foi alvo de tiros na manhã de hoje na capital baiana.

O que aconteceu

Comboio ia encontrar o prefeito em um desfile de 7 de setembro quando foi atingido por disparos de dois homens em uma moto. A ocorrência foi registrada na manhã de hoje entre os bairros do Garcia e Federação, na capital baiana.

Veículo da segurança do prefeito parou em um semáforo e foi alvejado por dois homens em uma moto. Os suspeitos estavam em uma motocicleta sem placa, um deles desceu e iniciou os disparos. O comboio oficial da segurança de autoridades de Salvador é composto por policiais militares e agentes da Transalvador, órgão municipal responsável pela fiscalização de tráfego na capital.