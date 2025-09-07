Venda de joias pela TV era abastecida com peças roubadas, diz polícia

Um mês após o crime, algumas peças roubadas estavam sendo anunciadas em um programa de televisão. A esposa da vítima estava vendo ao vivo o programa 1001 Noites, quando notou uma das peças estava sendo anunciada. Na sequência, continuou acompanhando e percebeu que outros itens roubados estavam sendo comercializados.

No mesmo lugar que a vítima comprava joias, estavam sendo vendidas as peças roubadas. Segundo o Fantástico, a família adquiriu oito peças para confirmar a suspeita, e as recebeu em casa, com garantia e certificado do programa.

Polícia Civil encontrou mais joias roubadas na sede da TV, em Curitiba. O programa, que já havia sido investigado por crime semelhante em 2009, alegou que adquiria as joias de fornecedores cadastrados, mas não apresentou documentos de origem das peças.

TV disse que comprou de fornecedor de Minas Gerais. Ao chegar no fornecedor mineiro, o homem chamado Haig Hovsepian disse que tinha vendido as joias por R$ 190 mil e as comprado por R$ 170 mil de um fornecedor de Ribeirão Preto, Diego de Freitas, conhecido como Diego Ouro. Todos os envolvidos negaram participação no esquema.

As joias vendidas são consignadas e fornecedores previamente selecionados de forma rigorosa e devidamente cadastrados.

Programa 1001 Noites, em nota

Suposto receptador de Ribeirão Preto acabou preso. Em operação em sua residência, uma casa de luxo na cidade, a polícia encontrou um celular destruído.