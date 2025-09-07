Quando o calor volta em São Paulo? Tempo esquenta na semana, mas não dura

O frio do fim de semana já começa a se despedir da capital paulista. A frente fria que derrubou as temperaturas se afasta rapidamente, e o calor retorna já neste início de semana.

O que diz a previsão

O calor se intensifica nesta segunda-feira (8). Segundo o Climatempo, os termômetros devem se aproximar dos 30°C na Grande São Paulo, com sol forte e ventos quentes. Na terça, o calor pode passar dessa marca. Não há previsão de chuva para os dois dias.

O meio da semana será menos quente. A quarta-feira terá sol, aumento de nuvens e uma leve queda nas temperaturas. A passagem rápida de uma frente fria vinda do Sul do país será a responsável por essa mudança.