TH Joias participava de festas e reuniões com traficantes, diz investigação

Em vídeo, TH aparece em apartamento com traficantes. Nas imagens, o homem fala: "É o teu, é o meu, é o nosso deputado. Ó ele aí: TH Joias".

Outro registro mostra que TH se reunia com integrantes do CV. Ainda segundo a investigação, um traficante enviou um áudio dentro da cúpula do CV narrando que iria ter uma reunião com o ex-parlamentar e outros membros da organização para tratar de negócios.

Parceiro de TH admite relação com chefões. Em outro vídeo, Indio do Lixão, também preso por envolvimento com o CV e aliado do ex-parlamentar fala:

Eu tô no crime, cara, 15 anos, eu tirei 2 anos de preso. Eu me dou com os monstros da facção, cara. Eu movimento dinheiro do homem mais procurado do Comando Vermelho.

Índio do Lixão

TH e Índio atuavam para traficante foragido, diz polícia. Luciano Martiniano da Silva, Pezão, tinha a ajuda do ourives e Índio para lavar dinheiro e receber armas. Em um vídeo em que TH aparece bebendo, a polícia acredita que o ex-parlamentar estava na presença do traficante.

Para a polícia, vídeos e fotos encontrados nos celulares de TH provam sua relação com o crime organizado. Em uma chamada de vídeo obtida pela investigação, Índio negocia armas, munição e drogas com um fornecedor.