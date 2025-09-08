Polícia só atuou após público reagir, diz Porquinho da Paulista após ataque

Quando ele me furou, ninguém falou nada. A polícia ainda veio reclamar e brigar comigo, dizendo que eu estava falando coisa no microfone. Eu tive que me defender porque estava sozinho.

O senhor falou que o que eu estava fazendo era uma palhaçada e que a vida dele era próspera e por isso não precisava fazer isso. Havia um pessoal com ele na mesa, que ficava 'zoando' porque eu estava cantando. Eu não havia pensado que ele estava tentando me ferir. Furou a fantasia. Se tivesse pegado no meu braço, teria me machucado.

É muito doido porque a arte de rua é marginalizada e já ficamos vulnerável ali. A gente não sabe, né? Encontramos vários tipos de pessoas e eu estava ali parado. Se não houvesse aquela grade ali, ele tinha dado uma garfada realmente nas minhas costas. Jonathan Oliveira, o 'Porquinho da Paulista'

O artista lembra que o homem estava acompanhado de outras pessoas, que insultavam e zombavam da apresentação. Ele diz que só conseguiu se proteger porque espectadores intervieram.

Havia uns cinco policiais a uns cinco metros. Eles estavam na esquina e só ficaram olhando, não fizeram nada.