Manicure, 'reservada': quem era mulher esquartejada em Porto Alegre

Casal namorava há cerca de seis meses. Segundo Raquel Costa, cunhada de Brasília, eles se conheceram em um abrigo em junho do ano passado, durante a enchente que assolou o estado.

Suspeito do assassinato, publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, vivia na mesma região da vítima. Apesar disso, ele nunca foi apresentado à família.

Entenda

Mulher foi esquartejada. Partes do corpo foram encontradas espalhadas por Porto Alegre desde segunda-feira da semana passada.

Primeira parte localizada foi o tronco. Ele foi deixado no guarda-volumes da Estação Rodoviária da cidade em 20 de agosto. Na última segunda-feira, os trabalhadores do local estranharam o mau cheiro e abriram a mala. Nesse fim de semana, outros pedaços foram encontrados pela cidade. Ainda falta localizar o crânio da vítima.

Mulher pode ter sido morta no dia 9 de agosto. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leandro Bodóia, Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade".