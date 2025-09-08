Fisiculturista é morto a facadas e esposa é internada em estado grave em SC

Um fisiculturista foi achado morto na escada do condomínio onde morava, em Chapecó (SC), na manhã de ontem. A esposa dele, principal suspeita do crime, também estava ferida e está internada em estado grave.

O que aconteceu

Valter de Vargas Aita, 41, sofreu golpes de faca nas costas, no rosto e no pescoço. A confusão que resultou na morte do fisiculturista começou no apartamento do casal, ele tentou sair do local, mas veio a óbito na escada do prédio. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Principal suspeita do crime é a esposa dele, uma mulher de 43 anos, que não teve a identidade revelada. A mulher também tinha ferimentos de faca no corpo e foi hospitalizada em estado grave. Ela está sob custódia de policiais na unidade de saúde.