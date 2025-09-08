Assine UOL
Ipês estão colorindo sua cidade? Envie fotos para o UOL

Do UOL, em São Paulo
setembro.2025 - Ipê amarelo em Rio Claro, São Paulo, em foto enviada por leitor
setembro.2025 - Ipê amarelo em Rio Claro, São Paulo, em foto enviada por leitor Imagem: Franklin Bowers Jones Neto/Leitor do UOL

A temporada dos ipês está de volta, colorindo os dias de inverno pelo Brasil. O UOL quer ver o Brasil florido pelos olhos dos nossos leitores e, para isso, conta com sua ajuda! Envie suas fotos dos ipês que encontrar e ajude a tornar o mês de setembro ainda mais especial

Como participar

Sua rua está florida? A ida ao trabalho ficou mais bonita com os ipês pelo caminho? Compartilhe esse visual encantador com a gente!

Envie sua foto. Mande a imagem dos ipês e um resumo de onde ele fica e qual o horário da foto para o e-mail enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Ipê registrado no sábado (6) na rua Barão de Campinas, localizada na Santa Cecília, zona central de São Paulo.
Ipê registrado no sábado (6) na rua Barão de Campinas, localizada na Santa Cecília, zona central de São Paulo. Imagem: Fabiana Uchinaka
Setembro 2025 - Ipê rosa em Novo Progresso, no Pará, em foto enviada por leitor
Setembro 2025 - Ipê rosa em Novo Progresso, no Pará, em foto enviada por leitor Imagem: Adriana Cilene Alves de Oliveira/Leitor do UOL
5 de setembro de 2025 - Ipê amarelo na Rua Augusta, em São Paulo, em foto enviada por leitor
5 de setembro de 2025 - Ipê amarelo na Rua Augusta, em São Paulo, em foto enviada por leitor Imagem: Mariana Busanelli/Leitor do UOL

Com flores coloridas, o espetáculo dos ipês transforma a paisagem urbana em diversas regiões do Brasil. De abril a outubro é possível encontrar essas árvores em várias regiões da cidade.

Podem ser encontrados ipês roxos, amarelos, brancos e rosas. A variação de cor depende do mês e das condições climáticas.

Ipê branco na Rua Séptica, Vila Ipojuca, em São Paulo
Ipê branco na Rua Séptica, Vila Ipojuca, em São Paulo Imagem: Cassiano Rodrigues Nunes, foto enviada por leitor
5 de setembro de 2025 - Ipê amarelo em Atibaia, São Paulo, em foto enviada por leitor
5 de setembro de 2025 - Ipê amarelo em Atibaia, São Paulo, em foto enviada por leitor Imagem: Flavio Pal/Leitor do UOL

