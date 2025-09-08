Léo do Moinho usava catadores e propina para movimentar drogas na favela

Estrutura hierárquica criada por Léo tinha dez pessoas, incluindo a irmã e a sobrinha dele. Alessandra Moja Cunha e Yasmin Moja Flores foram dois dos alvos da operação de hoje, que mirava alvos suspeitos de associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais e crimes ambientais.

Grupo usava dois braços diferentes para crime: tráfico e propina. A droga era vendida e armazenada armas dentro da favela, assim como armas. Outro braço lavava dinheiro ilícito e cobrava propina de moradores que quisessem deixar o local. Cada um dos alvos de hoje teria um papel claro no crime, segundo a investigação.

Após ser preso, Léo do Moinho teria apontado um substituto para assumir a liderança "presencial" dele na favela: José Carlos da Silva, o Carlinhos. O homem teria envolvimento com o tráfico no local antes da prisão de Léo, o que fez com que ele fosse escolhido no lugar de algum membro da família Moja para suceder o criminoso.

Alessandra atualizava Léo sobre movimentações policiais na favela, sobre "descumprimento" de regras no local e sobre a movimentação financeira do ferro-velho da família. Ela foi o principal alvo da operação policial de hoje e, entre as provas da polícia contra ela, estão trocas de mensagens entre os dois.

Após a prisão do irmão, Alessandra teria cobrado propina para as famílias que quisessem deixar o local e assinar acordo com o CDHU, segundo o MP-SP O órgão federal previa oferecer imóveis para que os moradores da favela deixassem a área, mas os moradores só podiam assinar o contrato após pagar um valor para a família Moja, segundo a investigação.

A esposa de Léo, Leandra Maria de Lima, e a sobrinha do homem, Yasmin Moja, também ajudariam na cobrança de propina contra famílias que queriam deixar a favela. Elas também moravam em casas de Léo onde eram guardadas armas e drogas, segundo a investigação da polícia.