Celular de menina resgatada de cárcere tinha pornografia, diz conselheira

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Quarto onde criança era mantida sem acesso ao mundo exterior pelos pais
Quarto onde criança era mantida sem acesso ao mundo exterior pelos pais Imagem: Reprodução

O celular apreendido com a menina de 6 anos que foi regatada de cárcere privado em Sorocaba, no interior de São Paulo, tinha diversas pesquisas por pornografia, de acordo com o Conselho Tutelar.

O que aconteceu

Não é possível afirmar, contudo, que a menina tinha acesso a conteúdos pornográficos. Conforme explicou a conselheira tutelar Ligia Guerra em entrevista ao UOL, não se sabe quem usava o celular para esse fim. De acordo com Guedes, o aparelho também tinha jogos para criança.

IML não constatou abuso sexual. A menina foi submetida a perícia e nenhum abuso sexual foi detectado nos exames.

Suspeitava-se que mãe e filha eram vítimas de violência doméstica

Conselho Tutelar foi ao local após denúncia. De acordo com Guerra, a polícia recebeu uma denúncia de que o homem teria raspado a cabeça da esposa. Também disseram que a menina gritava muito e nunca saía de casa.

Pai fazia pão e mãe vendia. "Enquanto ela não terminasse de vender os pães, ela não podia voltar pra casa", disse a conselheira.

Mulher, porém, negou qualquer tipo de abuso. Ela afirmou que o homem é "nervoso", mas disse que não sofreu qualquer agressão.

Menina estava desnutrida, não falava e tinha direitos negados

Criança foi diagnosticada com infecção de urina, infecção no sangue e desnutrição grave. Guerra disse que o cabelo dela parecia que nunca tinha sido lavado, apesar de ela estar limpa.

Menina ficou deslumbrada ao entrar no Conselho Tutelar. "Ela estava bastante agitada com os brinquedos do local, como se nunca tivesse visto nada parecido, e queria correr pra rua. Ela chegou a quebrar o alarme do Conselho", contou a conselheira.

Ela estava "em cárcere total". Ainda segundo Guerra, a criança nunca teve acesso à saúde e à educação, e nunca tinha visto outras crianças. Ela não sabe falar, nunca comeu comida sólida e era alimentada por meio de uma seringa.

Menina deve permanecer em abrigo

Familiares foram localizados, mas disseram não ter contato com a criança há muitos anos, nem condições de cuidar dela. Pai, mãe e filha se mudavam com frequência, segundo a conselheira tutelar, dificultando a localização dos parentes.

Assim como a menina, mãe usava celular sem linha. Ela passava o dia fora vendendo pães, incomunicável, e dependia do marido para usar o telefone.

Mulher tem filho de 21 anos criado pela avó. Ela teria abandonado o filho quando criança.

