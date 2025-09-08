Celular de menina resgatada de cárcere tinha pornografia, diz conselheira

O celular apreendido com a menina de 6 anos que foi regatada de cárcere privado em Sorocaba, no interior de São Paulo, tinha diversas pesquisas por pornografia, de acordo com o Conselho Tutelar.

O que aconteceu

Não é possível afirmar, contudo, que a menina tinha acesso a conteúdos pornográficos. Conforme explicou a conselheira tutelar Ligia Guerra em entrevista ao UOL, não se sabe quem usava o celular para esse fim. De acordo com Guedes, o aparelho também tinha jogos para criança.

IML não constatou abuso sexual. A menina foi submetida a perícia e nenhum abuso sexual foi detectado nos exames.