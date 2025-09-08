Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE

Uma menina de 11 anos morreu após ter sido espancada por colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco.
O que aconteceu
Alícia Valentina teve morte cerebral em decorrência das agressões. A vítima foi espancada por colegas na quinta-feira, foi hospitalizada, mas morreu na noite de ontem, informou a Polícia Civil de Pernambuco.
Menina foi brutalmente agredida dentro da escola, empurrada e bateu com a cabeça no chão. Na ocasião, funcionários da unidade de ensino a levaram para o hospital municipal porque ela estava com sangramento no nariz. A garota recebeu atendimento e foi liberada.
Quando já estava em casa, Alícia voltou a ter sangramento, dessa vez pelo ouvido. A família a levou até um posto de saúde, ela recebeu atendimento e foi liberada novamente.
Poucas horas depois, a menina começou a vomitar sangue. Os familiares a levaram outra vez para o hospital municipal e a garota foi transferida com urgência para o hospital regional da cidade de Salgueiro, a 1h de Belém do São Francisco. De lá, ela foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife, mas já chegou à unidade em estado crítico e irreversível.
Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não foi informado o que motivou a agressão, nem quantos alunos participaram. Por envolver menores de idade, a polícia informou que outros detalhes não serão divulgados.
Escola afirma que "prestou todo o socorro necessário". A instituição disse que conduziu a aluna ao hospital e "garantiu a devida assistência", mas não comentou o ato de agressão sofrido pela menina.
Conselho Tutelar de Belém do São Francisco também foi acionado. A instituição disse acompanhar o caso junto à Secretaria Municipal de Educação. Até o momento, a Secretaria de Educação de Pernambuco não se manifestou.
Prefeitura de Belém do São Francisco afirma prestar toda assistência à família de Alícia. "Ressaltamos que o episódio está em processo de apuração para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis, de forma responsável e transparente".
Corpo de Alícia Valentina será sepultado nesta segunda-feira, no cemitério da cidade. O UOL tenta contato com os familiares da menina.
