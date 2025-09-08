Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE

Quando já estava em casa, Alícia voltou a ter sangramento, dessa vez pelo ouvido. A família a levou até um posto de saúde, ela recebeu atendimento e foi liberada novamente.

Poucas horas depois, a menina começou a vomitar sangue. Os familiares a levaram outra vez para o hospital municipal e a garota foi transferida com urgência para o hospital regional da cidade de Salgueiro, a 1h de Belém do São Francisco. De lá, ela foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife, mas já chegou à unidade em estado crítico e irreversível.

Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não foi informado o que motivou a agressão, nem quantos alunos participaram. Por envolver menores de idade, a polícia informou que outros detalhes não serão divulgados.

Escola afirma que "prestou todo o socorro necessário". A instituição disse que conduziu a aluna ao hospital e "garantiu a devida assistência", mas não comentou o ato de agressão sofrido pela menina.

Conselho Tutelar de Belém do São Francisco também foi acionado. A instituição disse acompanhar o caso junto à Secretaria Municipal de Educação. Até o momento, a Secretaria de Educação de Pernambuco não se manifestou.

Prefeitura de Belém do São Francisco afirma prestar toda assistência à família de Alícia. "Ressaltamos que o episódio está em processo de apuração para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis, de forma responsável e transparente".