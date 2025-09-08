Assine UOL
Jovem sai de carro após acidente e morre eletrocutada, dizem testemunhas

Do UOL, em São Paulo
Brunna Ribeiro de Castro Rosas morreu após acidente de trânsito em Belo Horizonte
Brunna Ribeiro de Castro Rosas morreu após acidente de trânsito em Belo Horizonte Imagem: Reprodução de redes sociais

Uma mulher de 22 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito em Belo Horizonte na noite de ontem.

O que aconteceu

Carro em que Brunna Ribeiro de Castro Rosas estava bateu em um poste de semáforo na avenida Nossa Senhora do Carmo, região centro-sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu às 22h45. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.

Segundo testemunhas, jovem sobreviveu à batida, mas foi eletrocutada por um fio derrubado quando saiu do carro. O namorado dela, por sua vez, foi retirado do veículo com ajuda de uma pessoa em situação de rua e a terceira vítima saiu do carro sozinha. Apesar da versão das testemunhas, somente a perícia da Polícia Civil vai identificar a causa exata da morte da jovem.

Dentro do carro também estavam Gabriel Oliveira, 26, namorado de Brunna que dirigia, e Gustavo Lucas Pereira de Assis, 36, colega de trabalho da jovem. Gabriel foi encaminhado ao hospital em estado grave e Gustavo teve ferimentos leves, segundo relatório de ocorrência da PM.

Pessoas que passavam pela avenida também afirmaram à PM que o veículo estava em alta velocidade quando bateu. O passageiro disse à polícia que o motorista perdeu o controle do veículo no momento da colisão.

Os três tinham deixado uma festa pouco antes do acidente. Nas redes sociais, Brunna e Gustavo publicaram vídeos no bairro do Estoril, na região oeste da cidade.

O impacto da colisão interrompeu por três horas o fornecimento de energia elétrica para o bairro Sion. Segundo a Cemig, que não disse o número exato de pessoas afetadas, a luz de todos os clientes voltou às 2h46 de hoje.

Batida foi gravada por câmera de segurança da avenida, que também registrou explosão no momento da colisão. No vídeo, é possível ver que a avenida tem movimento intenso na hora do acidente.

Brunna era estudante de jornalismo da PUC Minas e estagiária da TV Record. Ela concluiria o curso em janeiro de 2026, afirmou a PUC, que lamentou a morte em nota. "Brunna Rosas era uma estudante que se destacava pela sua inteligência, dedicada e admirada pelos professores e colegas", afirmou a universidade.

O colega da jovem que ficou ferido também trabalhava na Record como editor de vídeo. Em nota, a companhia lamentou o acontecido, afirmou que Brunna estava na empresa há quase dois anos e disse que acompanha o estado de saúde dos outros dois sobreviventes do acidente.

Corpo de Brunna foi levado ao Instituto Médico Legal. O carro e a cena do acidente foram periciados. Ninguém foi ouvido na delegacia até o momento.

