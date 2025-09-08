Mulher morta que teve partes do corpo espalhadas no RS é identificada

Ricardo é descrito pela polícia como um homem inteligente e frio. Ao UOL, o delegado Mário Souza afirmou que ele vivia em uma região nobre de Porto Alegre e conhecia muitas pessoas. "Ele é expressivo, tem a fala articulada, é calculista e cruel".

Suspeito tinha um bom conhecimento de redes sociais, revelou a investigação. O publicitário criava perfis falsos com ajuda de inteligência artificial e se passava por alguém mais jovem para atrair mulheres. O celular e o computador do suspeito foram apreendidos no local onde ele foi preso e serão periciados. "Nesses perfis, ele tinha o rosto de um jovem de 20 e poucos anos, que fazia esportes radicais, um lifestyle diferente", explicou o delegado.

Crime pode ter sido inspirado em filme de 1995. Para os investigadores, os atos de Ricardo se assemelham ao filme "Seven - Os Sete Crimes Capitais". "Assim como no filme, ele criou atos separados ao descartar o corpo da vítima em dias e locais diferentes, plantou provas falsas, queria dominar a situação para enganar a polícia, mas ao mesmo tempo gostava de aparecer. Assim como no filme, guardou a cabeça da vítima para o final", disse o delegado Mário Souza.

À polícia, Ricardo teria dito que tiraria a própria vida após terminar de espalhar partes do corpo da namorada. Suspeito ainda não foi ouvido formalmente pela Polícia Civil, mas no momento de sua prisão falou rapidamente que a mulher teve um mal súbito e, por isso, decidiu esquartejar e se livrar do corpo. O delegado acredita que ele deve prestar depoimento nesta semana.

Vídeo mostra suspeito deixando mala em rodoviária de Porto Alegre