Mulher morta que teve partes do corpo espalhadas no RS é identificada

Do UOL, em São Paulo
Homem deixou mala com torso de uma mulher no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre, no dia 20 de agosto, conforme mostram imagens das câmeras de segurança do local
A Polícia Civil confirmou hoje a identidade da mulher assassinada que teve partes do corpo espalhadas por Porto Alegre.

O que aconteceu

Vítima foi identificada como Brasília Costa, de 65 anos. Ela é natural do município de Arroio Grande, no sul do Rio Grande do Sul.

Mulher tinha um relacionamento com o suspeito do crime, o publicitário Ricardo Jardim, 66, havia cerca de seis meses. Segundo a polícia, Brasília morava na zona norte de Porto Alegre e trabalhava como manicure.

Última parte do corpo que falta ser encontrada é o crânio. No sábado (6), os investigadores encontraram uma perna humana na margem do Guaíba, na região do bairro Ipanema, na zona sul da capital gaúcha, que pode ser da vítima. O IGP (Instituto Geral de Perícias) recolheu o membro e vai compará-lo com o material genético das partes encontradas na mala. "A confirmação de relação com as demais partes localizadas depende de perícia técnica", disse o delegado Leandro Bodóia.

Mulher pode ter sido morta no dia 9 de agosto. Uma semana antes de deixar o torso da vítima em uma mala na rodoviária de Porto Alegre, o suspeito descartou partes de braços e das pernas da mesma mulher em sacolas de lixo na zona leste de Porto Alegre.

Delegado afirmou que Ricardo cometeu o crime "com a intenção de afrontar a sociedade". Além disso, ele também tentou movimentar as contas bancárias da vítima, o que pode indicar uma motivação financeira.

Este homem não pode estar em condições de convívio na sociedade. É uma pessoa que tem capacidade de cometer crimes altíssima
Delegado Leandro Bodóia

Quem é o suspeito

Nas imagens de um supermercado, o suspeito retira a máscara cirúrgica, sendo possível identificar o rosto dele
Ricardo é descrito pela polícia como um homem inteligente e frio. Ao UOL, o delegado Mário Souza afirmou que ele vivia em uma região nobre de Porto Alegre e conhecia muitas pessoas. "Ele é expressivo, tem a fala articulada, é calculista e cruel".

Suspeito tinha um bom conhecimento de redes sociais, revelou a investigação. O publicitário criava perfis falsos com ajuda de inteligência artificial e se passava por alguém mais jovem para atrair mulheres. O celular e o computador do suspeito foram apreendidos no local onde ele foi preso e serão periciados. "Nesses perfis, ele tinha o rosto de um jovem de 20 e poucos anos, que fazia esportes radicais, um lifestyle diferente", explicou o delegado.

Crime pode ter sido inspirado em filme de 1995. Para os investigadores, os atos de Ricardo se assemelham ao filme "Seven - Os Sete Crimes Capitais". "Assim como no filme, ele criou atos separados ao descartar o corpo da vítima em dias e locais diferentes, plantou provas falsas, queria dominar a situação para enganar a polícia, mas ao mesmo tempo gostava de aparecer. Assim como no filme, guardou a cabeça da vítima para o final", disse o delegado Mário Souza.

À polícia, Ricardo teria dito que tiraria a própria vida após terminar de espalhar partes do corpo da namorada. Suspeito ainda não foi ouvido formalmente pela Polícia Civil, mas no momento de sua prisão falou rapidamente que a mulher teve um mal súbito e, por isso, decidiu esquartejar e se livrar do corpo. O delegado acredita que ele deve prestar depoimento nesta semana.

Vídeo mostra suspeito deixando mala em rodoviária de Porto Alegre

Vídeo mostra momento em que suspeito deixa mala em um armário da rodoviária, no dia 20 de agosto. Bagagem permaneceu no armário por 12 dias e foi encontrada após pessoas reclamarem do odor. Dentro da mala, foi encontrado o torso da vítima.

Suspeito usou máscara, luvas e óculos para tentar dificultar a sua identificação. "Ele poderia ter sido abordado, por exemplo, porque não é normal uma pessoa estar assim na rua. Então, ele tomou medidas, mas, de certa forma, ele se expôs", disse.

Suspeito foi identificado a partir de imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial. Os investigadores conseguiram captar um momento em que ele abaixou a máscara, o que ajudou na identificação do suspeito. "Parecia que ele estava querendo controlar os atos do estado, os atos da polícia. Parecia que ele queria estar um passo a frente da polícia", explicou o delegado Souza.

Publicitário foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe

Ricardo foi condenado a 28 anos por matar e concretar a mãe em 2015
Em 2018, Ricardo foi condenado pela morte da mãe, Vilma Jardim, 76. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma.

Durante o julgamento, ele negou ter assassinado a mãe e confessou apenas que escondeu o corpo. O crime ocorreu em 2015. A Promotoria acusou o publicitário de cometer o crime porque queria ficar com o dinheiro do seguro de vida do pai, morto um ano antes.

Ricardo deixou a prisão em janeiro de 2024, após progressão de pena. Por falta de vagas no regime semiaberto, passou para a prisão domiciliar.

Ele deveria se apresentar quando houvesse tornozeleira disponível, mas nunca apareceu. Em julho do ano passado, a defesa alegou que não conseguia contatá-lo por causa do estado de calamidade pública provocado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. As informações são do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

Em fevereiro deste ano, a Justiça determinou que ele deveria voltar ao regime fechado. Decisão ocorreu após intimação e diversas tentativas de contato, informa o TJ-RS.

O UOL não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

