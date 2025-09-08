Quatro são presos em operação contra suspeitos de tráfico no Moinho, em SP

Mandados tentam atingir a estrutura do tráfico na favela do Moinho, segundo as investigações. De acordo com o MPSP, dentro da favela há uma "estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada" para a venda de drogas na comunidade, impondo regras aos moradores.

Criminosos atuavam sob ordens de integrantes do PCC, diz investigação. Os promotores afirmam que a quadrilha seguia as orientações de Leonardo Moja, conhecido como "Léo do Moinho", integrante do Primeiro Comando da Capital. Ele foi preso em agosto de 2024 durante a Operação Salus et Dignitas.

Léo do Moinho seguia comandando a favela de dentro da prisão, segundo a polícia. A irmã dele, Alessandra, seria quem prestava conta dos acontecidos na favela, comunicando sobre operações policiais e ajudando na administração de um ferro velho no local.

Moradores eram obrigados a pagar para deixar a comunidade. Segundo as investigações, os criminosos também exigiam quantias em dinheiro de famílias que aceitavam sair do local para viver em imóveis oferecidos pela CDHU, transformando o processo de mudança em mais uma fonte de renda ilegal.

Governo e União lançaram programa de habitação para remover famílias. Em resposta à situação, uma parceria entre o governo de São Paulo e governo estadual criaram, em abril deste ano, a Operação Dignidade Comunidade do Moinho, com o objetivo de oferecer moradia adequada a quem vive no local e iniciar o processo de desocupação da área.

Mais da metade dos moradores já deixou a favela. Segundo dados oficiais de junho, pouco mais da metade dos moradores já se mudaram da comunidade.