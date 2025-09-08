Velejador que morreu durante naufrágio em SC era salva-vidas e engenheiro

O velejador David Reiser foi encontrado morto aos 39 anos após o barco em que estava afundar próximo à costa da praia de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, no sábado.

Quem era a vítima

David era formado em engenharia de produção e trabalhava como designer. Ele, que se identificava nas redes sociais como artesão, desenvolvia projetos e atuava com a produção de móveis diversos.

Reiser também trabalhou como guarda-vidas em Itajaí (SC), onde morava. Em seu perfil no Instagram, ele costumava postar diversos momentos na natureza, principalmente dentro da água.