Comunidade, tráfico, polícia: entenda disputa histórica na favela do Moinho

Grupo usava dois braços diferentes para crime: tráfico e propina. A droga era vendida e armazenada armas dentro da favela, assim como armas. Outro braço lavava dinheiro ilícito e cobrava propina de moradores que quisessem deixar o local. Cada um dos alvos de hoje tinha um papel claro no crime, segundo a investigação.

Órgãos dizem que objetivo da ação é atingir estrutura do tráfico na favela. MP diz Moinho abriga "estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada" para venda de drogas, impondo regras aos moradores. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que local abrigava "quartel-general do crime no centro de São Paulo", com tráfico que abastecia a Cracolândia.

Há oito anos, operação no Moinho ganhou repercussão nacional

Operações policiais ocorrem ao menos desde 2017 na comunidade. Uma incursão da PM para desarticular um esquema de tráfico na favela naquele ano terminou com a morte de um jovem de 19 anos e protestos de moradores que repercutiram pelo país.

Autoridades passaram a classificar o Moinho como "núcleo do PCC" para venda de drogas na Cracolândia. Sob esse argumento e de forma mais frequente a partir da pandemia, operações policiais na comunidade resultaram em apreensões de drogas, pessoas feridas, relatos de agressão, ameaças e protestos.

Terreno valorizado é alvo de disputas

Há 20 anos, terreno da comunidade é alvo de interesses e disputas em diferentes gestões municipais e estaduais de SP. O motivo é que a favela se instalou em uma área altamente valorizada da capital. A região é cercada por estações de trem, linhas de metrô e comércios. Planos como o Nova Luz, anunciado em 2005 pelo então prefeito José Serra (PSDB), além de outros projetos estaduais mais recentes de requalificação urbana e valorização imobiliária do centro de São Paulo, colocaram moradores do Moinho na mira de remoções.