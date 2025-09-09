TH Joias: polícia investiga lavagem de dinheiro com 'cordões do tráfico'

Uma investigação aponta que a empresa de Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH, responsável pela produção de joias de alto valor, era utilizada por traficantes para lavarem dinheiro com cordões, anéis e braceletes personalizados de ouro, transformando o lucro obtido de atividades ilícitas em peças de luxo.

O que aconteceu

TH Joias, preso por suposto envolvimento com o CV (Comando Vermelho), produzia peças de luxo encomendadas por traficantes. Para a investigação da Polícia Federal, as joias eram alternativas para lavagem de dinheiro do crime.

Cordão de ouro avaliado em R$ 138 mil foi encomendado por traficante. Manoel Cinquine Pereira, o Paulista, terceiro na cúpula do CV, recebeu uma joia produzida pelo ex-parlamentar. Tiego era considerado nome de confiança dentro da organização, segundo mensagens e áudios obtidos pela Polícia Federal.