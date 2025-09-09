Menina morta em escola após espancamento teria recusado 'ficar' com colega

Um dos motivos que levaram (...) a agredir Alícia teria sido a negativa da mesma de aceitar ficar com ele.

Boletim de ocorrência do espancamento de Alícia Valentina

Causa da morte foi "traumatismo cranioencefálico produzido por instrumento contundente", diz o atestado de óbito ao qual a emissora teve acesso. Isto quer dizer que Alícia provavelmente foi atingida na cabeça com algum objeto ou caiu e bateu a cabeça com força.

Funcionários da escola não souberam dizer exatamente o que aconteceu dentro do banheiro. "Ali não foi só um soco. Ali foi de pé, ou bateu com a cabeça dela na pia, ou na privada", afirmou a mãe, que não se identificou, em entrevista à TV Globo.

Relembre o caso

Alícia Valentina foi espancada na quinta-feira em uma escola de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Ela foi levada para um hospital municipal, mas recebeu alta duas vezes. Ao começar a vomitar sangue, ela foi internada com urgência em um hospital de Salgueiro e, em seguida, levada ao Recife.

Adolescente teve morte cerebral constatada no domingo no Hospital da Restauração, no Recife, dias após dar entrada no local. O corpo dela foi enterrado ontem na cidade de Belém do São Francisco.