Quem era a estagiária que morreu eletrocutada após acidente de carro em BH

Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu eletrocutada após um acidente de carro, na madrugada de domingo (7), no bairro de Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O corpo foi velado nesta terça-feira (9).

O que aconteceu

A jovem cursava jornalismo e era estagiária da TV Record Minas. Ela foi homenageada por colegas de trabalho e pela PUC Minas, universidade na qual estava prestes a se formar.

Ela estava no carro que era conduzido por seu namorado, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos. De acordo com a Polícia Militar, o automóvel colidiu com um semáforo e pegou fogo.