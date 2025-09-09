Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma

Bruno tinha doença renal crônica e fazia hemodiálise três vezes por semana. O jovem realizava o tratamento na clínica particular Nice Diálise, unidade conveniada ao SUS em São Gonçalo.

Ácido foi introduzido acidentalmente no organismo de Bruno. Família do entregador aponta que o erro ocorreu durante a troca da profissional responsável por atender o rapaz. Os parentes relataram que ele sempre fazia com uma técnica, mas que no dia do acidente uma outra profissional realizou o atendimento dele.

Bruno chegou a ser socorrido e foi colocado em coma induzido. Os médicos constataram que ele sofreu hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória aguda após o ácido entrar em seu organismo.

Prefeitura de São Gonçalo disse lamentar a morte de Bruno. Por meio de nota, a gestão municipal afirmou "se solidarizar com a família do rapaz e se coloca à disposição neste momento de dor".

Secretaria Estadual de Saúde do Rio, responsável por fiscalizar as clínicas de hemodiálise, disse apurar o ocorrido. A pasta ressaltou que está transferindo os pacientes atendidos na clínica Nice Diálise para outras unidades da região.

Caso está sob investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O órgão informou que até ontem o inquérito era investigado como lesão corporal provocada por imperícia, mas agora a tipificação mudará para morte decorrente de imperícia.