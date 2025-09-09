Mãe de menina que morreu espancada em escola desabafa: 'Não foi só um soco'

"O médico disse a mim que era uma lesão no cérebro dela, tinha sido uma pancada muito forte, não tinha sido um tapa de jeito nenhum", afirmou a mãe à Globo. A opinião foi dada por um profissional do terceiro hospital para onde Alícia foi enviada após receber alta duas vezes.

Alícia não disse à mãe o que aconteceu e, segundo a mulher, foi encaminhada para casa após os primeiros atendimentos médicos. "Levaram ela para a emergência para limpar, depois ela voltou, aferiram a pressão e disseram que estava normal", disse. Ao passar mal pela terceira vez, a menina foi levada a um hospital local, encaminhada com urgência para a cidade de Salgueiro e, em seguida, ao Recife, onde morreu.

Relembre o caso

Alicia Valentina foi espancada na quinta-feira em uma escola de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Ela foi levada para um hospital municipal, mas recebeu alta duas vezes. Ao começar a vomitar sangue, ela foi internada com urgência em um hospital de Salgueiro e, em seguida, levada ao Recife.

Ela teve morte cerebral constatada no domingo no Hospital da Restauração, no Recife, dias após dar entrada no local. O corpo da menina foi enterrado ontem na cidade de Belém do São Francisco.

Escola afirma que "prestou todo o socorro necessário" e Conselho Tutelar da cidade disse que acompanha caso. A rede municipal de saúde disse que conduziu a aluna ao hospital e "garantiu a devida assistência", mas não comentou o ato de agressão sofrido pela menina.