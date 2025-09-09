PM é preso suspeito de estuprar criança e oferecer R$ 5 para ela silenciar

Garota foi chorando para casa e relatou o ocorrido para a mãe. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso pouco tempo depois.

Militar estava com sinais de embriaguez e negou o crime ao ser preso. O sargento da reserva alegou que a menina havia pedido R$ 5, e ele deu. Entretanto, uma testemunha, também criança, confirmou a versão da vítima, ainda segundo a polícia.

Sargento foi encaminhado à Central de Flagrantes de Maceió. Ele passou ontem por audiência de custódia e vai responder em liberdade pelo crime de estupro de vulnerável.

A PMAL disse que não vai comentar a conduta do militar. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.