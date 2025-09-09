Vice-campeão mundial: quem era o fisiculturista morto a facadas em SC

Nas redes sociais, Aita reforçava que não fazia uso de estimulantes para desenvolver seus músculos. "Treine o mais pesado possível; descanse entre um a três dias na semana; durma de seis a oito horas ao dia; coma bem, de preferência comida; beba 50 ml de água por kg/peso corporal; e o principal: tenha paciência!", aconselhou ele em um de seus posts.

Em seu perfil, ele compartilhava também os preparativos para os campeonatos que participava. Em junho de 2024, o fisiculturista descreveu o processo que o levou até os títulos estaduais. Aita relata que teve dengue duas vezes em 40 dias, sendo que uma delas foi hemorrágica, e mesmo assim ganhou nas categorias em que disputou. "Essa superação absurda vai ficar marcada na minha trajetória, o físico mesmo não estando 100% foi o suficiente para levar todas as categorias que disputei, além de ter apresentado minha melhor versão até hoje."

Aita tinha uma rotina regrada em relação aos exercícios e à alimentação. Em publicação feita no final de julho, o personal dizia que havia perdido 3,5 quilos em um mês e estava fazendo seis horas de exercícios do tipo "cardio" por semana. "Dizem que eu seco muito rápido ou tenho genética boa, mas o que não faço é sair do plano", escreveu ele.

Em seu perfil no Instagram, diversos internautas lamentam a morte do fisiculturista. "Vou deixar aqui a minha indignação e minha homenagem a esse irmão incrível que sempre foi, um cara íntegro e às vezes indignado ao [sic] mundo de hoje, passamos muitos momentos bons, muitas conversas verdadeiras e sempre com valor ao esporte e as pessoas que amava", diz um dos comentários. "Obrigado pelos ensinamentos, mestre, que Deus te cuide aí em cima", diz outro.