Trem descarrila e Linha 4-Amarela do metrô tem operação parcial

Um trem da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo descarrilou hoje. Não há relatos de feridos.
O que aconteceu
Trem saiu dos trilhos às 9h59. A composição descarrilou no túnel entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, no sentido Luz. "Não há feridos. Os clientes já foram retirados e receberam atendimento dos agentes da concessionária" afirma a ViaQuatro, que gere as operações da linha, ao UOL.
Linha opera parcialmente. Devido ao acidente, os trens operam com velocidade reduzida no trecho entre as estações Luz e São Paulo-Morumbi. "O Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado às 10h18 entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e Paulista-Pernambucanas", diz a concessionária.
Usuários nas redes sociais relatam atraso e demora entre viagens. Postagens mostram escadas rolantes e plataformas cheias.
Descarrilamento de trem na Linha 4-Amarela. pic.twitter.com/I5GdLnphQ8-- Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) September 9, 2025
Problema na na linha 4 amarela. Estação vila Sônia agora. pic.twitter.com/0K36qGk0Mf-- Keila (@keila_ss) May 30, 2025
