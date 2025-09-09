Trem descarrila e Linha 4-Amarela do metrô tem operação parcial

Um trem da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo descarrilou hoje. Não há relatos de feridos.

O que aconteceu

Trem saiu dos trilhos às 9h59. A composição descarrilou no túnel entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, no sentido Luz. "Não há feridos. Os clientes já foram retirados e receberam atendimento dos agentes da concessionária" afirma a ViaQuatro, que gere as operações da linha, ao UOL.

Linha opera parcialmente. Devido ao acidente, os trens operam com velocidade reduzida no trecho entre as estações Luz e São Paulo-Morumbi. "O Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado às 10h18 entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e Paulista-Pernambucanas", diz a concessionária.